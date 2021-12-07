Челябинское модельное агентство перестало называть Ирину Шейк своей воспитанницей

Имя Ирины Шейк использовали для создания положительной репутации Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске модельное агентство отказалось от чужого названия и прекратило упоминать в своей рекламе супермодель Ирину Шейк после предупреждения УФАС.

Как рассказали в региональном управлении Антимонопольной службы, основатель агентства до 2020 года работал в имидж-клубе «Светлана», одно из подразделений которого называется «Эксклюзив». Уволившись, экс-сотрудник создал собственное агентство, но продолжил использовать название предыдущего места работы и логотип «Exclusive Modeling Agency». Кроме того, новая фирма назвала себя в рекламе самым крупным модельным агентством на Южном Урале, сообщала о связях с ведущими мировыми компаниями и называла своими воспитанницами Ирину Шейк, Юлию Харлапанову и Светлану Захарову. При этом подтвердить что-либо из указанных в рекламе сведений документами агентство не смогло.

В УФАС заявили, что пользоваться чужой деловой репутацией недопустимо. После предупреждения от службы в агентстве изменили рекламную политику и исправили допущенные нарушения.

— Сейчас в ведомство представлены сведения о проведенном ребрендинге, прекращении использования коммерческого обозначения и размещения информации, не имеющей подтверждения, — сообщили в УФАС.

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