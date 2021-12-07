В Челябинске будут судить мужчину за воровство канализационных люков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Центрального района Челябинска направила в суд материалы уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, который был пойман на воровстве канализационных люков. Мужчина обвиняется в совершении преступления по пункту «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Об этом рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как было установлено в ходе предварительного расследования, кража произошла 7 сентября. Обвиняемый вместе с другим неустановленным лицом украл два металлических канализационных люка возле дома №86 по улице Коммуны. Похищенное имущество они увезли на своем автомобиле Nissan X-trail. Общий ущерб городу оценили на сумму свыше 12 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении обвиняемого рассмотрит по существу Центральный районный суд. Отметим, что мужчина уже возместил в полном объеме причиненный ущерб.

Ранее в Челябинске поймали 23-летнего парня, который воровал решетки от канализационных люков. Причиненный молодым человеком ущерб оценили в 92 тыс. рублей.

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