На реконструкцию Ленинградского моста в Челябинске дополнительно потратят 150 млн рублей

Ленинградский мост закрыли на реконструкцию полгода назад. Фото: мэрия Челябинска

Правительство России выделило дополнительные средства на реконструкцию Ленинградского моста в Челябинске. Сумма в 150 млн рублей была предоставлена городу в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Челябинская область получила 150 млн рублей на реконструкцию Ленинградского моста, в связи с опережающим графиком работы на данном объекте. Контракт на выполнение ремонта Ленинградского моста является долгосрочным, — пояснили в Миндортрансе Челябинской области.

Губернатор региона Алексей Текслер ранее дал поручение завершить реконструкцию Ленинградского моста раньше срока. Таким образом работы должны будут завершены летом 2022 года.

Напомним, проезд по Ленинградскому мосту на проспекте Победы закрыли полгода назад. После этого старые конструкции разобрали. А в октябре подрядчик построил новый каркас моста. Свои места в конструкции заняли 144 балки, каждая весом в 60 тонн.

Новый мост будет на 30 метров шире прежнего и на 2,5 метра выше. Для движения транспорта откроют 6 полос в оба направления, плюс трамвайные пути и тротуары для пешеходов.

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