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Общество7 декабря 2021 15:24

В Челябинске из-за коронавируса перенесли концерт группы «Любэ»

Музыканты выступят в столице Южного Урала только весной следующего года
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Концерт группы «Любэ» должен был состояться в Челябинске 9 декабря.

Концерт группы «Любэ» должен был состояться в Челябинске 9 декабря.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске перенесли концерт группы «Любэ», который был запланирован 9 декабря. Как сообщили в городских зрелищных кассах, выступление музыкантов отменили в этом году из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионе.

— Все билеты действительны с сохранением ряда, места и не требуют обмена. «Любэ» выступит в Челябинском театре драмы на юбилейном концерте, посвященном 65-летию Николая Расторгуева, 11 апреля 2022 года, — пояснили в городских зрелищных кассах Челябинска.

«Любэ» не первые, кто отменяет свои выступления в этом году из-за пандемии. Ранее свои концерты в Челябинске перенесли «ДДТ», Елена Ваенга, Диана Арбенина и Юрий Шатунов.

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