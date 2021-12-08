Врач-инфекционист объяснил, зачем прививать подростков от COVID-19

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В конце 2021 года в России начинается вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции в возрасте от 12 до 17 лет. Многие родители сомневаются, нужна ли на самом деле вакцинация от COVID-19 для подростков и опасаются побочных эффектов. Для чего нужно прививать подростков? Отличается ли вакцина для подростков и взрослых? На эти и другие вопросы ответил Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь».

Зачем прививать подростков? Раньше говорили, что дети легче переносят COVID-19, чем взрослые.

С тех пор, как распространился Дельта-штамм вируса, подростки тоже стали тяжелее переносить инфекцию: появились среднетяжелые и тяжелые случаи течения с поражением легких. В четвертую волну детские отделения были забиты. Подростки попадали в реанимацию, особенно те, у кого была фоновая патология. У детей уже были летальные случаи из-за COVID-19. После заболевания у детей может развиться мультисистемный воспалительный синдром – серьезное осложнение, требующее стационарного лечения.

Кроме того, зараженные дети – дополнительные источники инфекции. Они могут заражать родственников: непривитых, пожилых, с фоновой патологией и т.д.

Поэтому вакцинация подростков нужна для их защиты от тяжелого течения инфекции и защиты окружающих, для которых они могут стать источником инфекции.

Почему начинают вакцинацию с 12 лет?

После 12 лет организм ребенка становится идентичным организму взрослого. По росту и весу он тоже приближается к взрослому, поэтому они получают уже практически те же дозировки лекарственных препаратов и иммунопрепаратов, к которым относятся и вакцины.

Прививают ли детей в других странах? Как дети переносят прививку?

Да, прививают, и очень активно. Лидер по детской вакцинации – Китай. Там вакцинировано несколько десятков миллионов детей начиная с 3-х летнего возраста. Половина детей в возрастной категории 12 лет и старше уже ревакцинирована. В стране уже есть огромный опыт в детской вакцинации, так как они понимают, что с эпидемиологической точки зрения дети могут быть источником распространения инфекции.

В Израиле тоже полным ходом идет вакцинация детей от 5 до 11 лет, от 12 лет и старше уже привиты. В США вакцинируют в возрасте от 12 лет и старше, по младшим категориям пока идут исследования. И это неполный список стран, в мире активно идет вакцинация детей.

Побочных эффектов вакцинации почти никто не зарегистрировал. У детей, привитыми матричными и РНК-вакцинами, отмечались редкие случаи миокардита, но все они были доброкачественными и прошли на обычной симптоматической терапии.

Отличается ли детская вакцина от взрослой? Есть ли противопоказания?

По составу она полностью идентичная той, что вводят взрослым. Отличие только в дозировке: концентрация действующего вещества в «детской» вакцине в 5 раз ниже, чем во взрослой. Результаты клинических испытаний уже показали, что даже при сниженной дозировке дети вырабатывают адекватный иммунный ответ. Вакцинацию дети переносят легко, практически без побочных эффектов.

Противопоказания к вакцинации – тяжелые аллергические реакции на введение вакцины, тяжелые системные аллергические реакции. С осторожностью стоит прививать детей с аутоиммунной патологией и онкологическими заболеваниями. Решение нужно принимать в зависимости от того, компенсировано или не компенсировано заболевание. К сожалению, эти дети в группе риска тяжелого течения СOVID-19, их нужно прививать, но только когда они получают терапию или находятся в ремиссии основного заболевания.

Что может случится, если ребенок заболеет COVID-19 сразу после прививки? В школах нереально соблюдать все правила против заражения.

Здесь возможно два варианта развития событий: ребенок либо не заболеет, либо наоборот, будет переносить тяжелее. Однако сейчас мы находимся в условиях, когда вакцинация чрезвычайно важна, поэтому надо прививаться, но быть осторожным. Можно запланировать вакцинацию перед выходными, когда у ребенка будет возможность 2-3 дня побыть дома.

Как вакцинация подростков может повлиять на ход пандемии?

Вакцинация подростков может усилить иммунную прослойку и не давать таких всплесков последующих волн COVID-19. Волны, безусловно, еще будут. Коронавирус – это прорывная инфекция, которая атакует восприимчивые слои населения: непривитых или непереболевших. Если часть населения, в данном случае подростки, будет привита, они сами не будут тяжело болеть и не будут значимыми источниками инфекции. Вирусу будет тяжелее распространяться в популяции и ход вспышек инфекции замедлится.

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