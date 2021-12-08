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Экономика8 декабря 2021 5:01

Райффайзенбанк сделал процесс подачи заявки на открытие счета для малого бизнеса полностью цифровым

Цифровой банковский продукт должен быстро решать задачу бизнеса и не требовать к себе дополнительного внимания
Источник:kp.ru
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Теперь клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микро бизнеса могут полностью онлайн управлять процессом открытия счета. Предприниматель проходит весь путь от заявки до выбора места и времени встречи с представителем банка в своем личном кабинете в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн.

«Мы сделали процесс открытия счета непрерывным для клиента — теперь банк не звонит вам, чтобы договориться о встрече. Вы назначаете ее сами онлайн в удобное для себя время. И все это можно сделать очень быстро, сразу в день подачи заявки. Мы стремимся сделать все сервисы для предпринимателей моментальными. Цифровой банковский продукт должен быстро решать задачу бизнеса и не требовать к себе дополнительного внимания», — отметила Мария Николенко, директор сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске.