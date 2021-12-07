В Челябинске за год закрылись более четырех тысяч предприятий малого и среднего бизнеса

Все, что нужно знать о свежих тенденциях в бизнес-среде. В Челябинске за год закрылись свыше четырех тысяч малых и средних предприятий. Вместе с тем вдвое с лишним возросло число самозанятых (до 31 тысячи), которые платят налог на профессиональный доход. Об этом пишет паблик о жизни региона «Челябушка», ссылаясь на информацию от экономическом блоке мэрии.

— Уместной здесь будет встречная новость о всплеске активности южноуральцев на популярных маркетплейсах (Wildberries, Ozon, AliExpress). К примеру, на AliExpress в 2021-м наших продавцов стало больше на полсотни (всего их сейчас 130) и теперь мы в топ-10 по представительству регионов на данной торговой площадке, — добавляют авторы телеграм-канала. — Ясно, что на развитие бизнес толкают обстоятельства и некоторые просто умело пользуются переменами, вызванными ковидной пандемией. Как говорится, нет худа без добра, а кто-то видит в кризисе не только падение, но и возможности.