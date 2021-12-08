В Челябинской области смягчат условия получения звания «Ветеран труда»

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

На Прямой линии с жителями Челябинской области губернатор Алексей Текслер рассказал, что в регионе с 1 января 2022 года изменят правила присвоения звания «Ветеран труда», которое дает право на различные льготы.

Чтобы получить ветеранское звание, мужчинам нужно будет отработать не 40, а 35 лет, а для женщин обязательный стаж снизят с 35 до 30 лет. При этом сохранится условие о наличии наград областного значения или выше.

— Мне кажется, этот подход оправдан: звание — это не только вопрос стажа, это вопрос особого отношения и заслуг. Наличие наград — это обоснованное требование для получения звания, — заявил Алексей Текслер.

Впрочем, список наград, позволяющих стать ветераном труда, может быть в будущем расширен. Губернатор поручил региональному министерству социальных отношений изучить этот вопрос:

— Давайте посмотрим, какие могут быть дополнительные критерии, чтобы они были объективны.

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