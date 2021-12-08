Прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером 2021: онлайн-трансляция

С 12:00 до 14:00 Алексей Текслер будет отвечать на вопросы жителей Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 8 декабря, пройдет Прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Она начнется в 12:00 и продлится два часа. В режиме онлайн мы будем передавать вам ответы на самые животрепещущие вопросы.

Мы не знаем, какие обращения попадут на стол главе региона, но с уверенностью можем предположить, что это будут злободневные проблемы. Накануне Прямой линии мы изучили, о чем просят жители в популярном сообществе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во ВКонтакте и на странице губернатора в Instagram.

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