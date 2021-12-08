Глава поселения Ашинского района 13 лет добивается ремонта дороги областного значения

Фото: пресс-служба губернатора.

Глава поселения Точильное Ашинского района пожаловался губернатору Алексею Текслеру, что 13 лет добивается ремонта дороги до райцентра. Однако чуть больше 10 км трассы так и остаются из щебня.

— С 2008 года веду постоянную переписку с министерством дорожного хозяйства и правительством Челябинской области, по поводу укладки асфальта дороги Аша — Точильное областного значения, — отметил в своем обращении поселковый глава Рамиль Шаракаев.

— Это, получается, 13 лет обращается, — негодовал Алексей Текслер. — За это время по километру можно было сделать! Населенные пункты внутри районного центра в приоритете. Это очевидно.

Ситуацию прокомментировал региональный министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

— Осталось 2300 км щебеночных дорог, — заявил Нечаев. — Мы понимаем, что эффекта от средств, которые мы направляем, не так много. Эта дорога 4 категории, мы работаем там по содержанию. Установили барьерное ограждение, освободили дорогу от отвалов. В начале года закажем проект на капремонт, проведем экспертизу, чтобы в течение полутора лет эту дорогу перевести в асфальт.

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