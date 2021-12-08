«Интерсвязь» приняла участие в обсуждении стратегии развития Челябинска до 2035 года

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В южноуральской столице завершилась масштабная проектно-аналитическая сессия по реализации стратегии социально-экономического развития города до 2035 года. В течение трех дней участники создавали проекты, направленные на реализацию стратегии-2035 — определяли приоритеты, работали с целевыми показателями программы, разрабатывали мероприятия по их достижению, обсудили макет системы управления городом, проанализировали действующие муниципальные инициативы. Всего в слушаниях приняли участие более 10 экспертов, в том числе топ-менеджмент лидера телекоммуникационного рынка Челябинской области компании “Интерсвязь”.

Особый упор в обсуждении программного документа был сделан на достижении возможностей дистанционного получения услуг жителями города, а также на внедрении цифровой аналитики в городском управлении.

Компания “Интерсвязь” как один из локомотивов цифровизации экономики и социальной сферы Челябинской области подготовила к сессии комплексный план мероприятий. В частности, программный документ включает в себя проекты в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике, экологии, здравоохранении и в сфере безопасности жизни горожан; развитие транспортной инфраструктуры (в том числе систему видеоаналитики дорожного трафика и потоков, организации муниципальных парковок и “Умных остановок” общественного транспорта). Также экспертами Интерсвязи был подготовлен перечень муниципальных инициатив, требующих корректировки для полноценной реализации Стратегии развития Челябинска.

“Уверен, что опыт, навыки и компетенции наших специалистов будут востребованы на всех этапах реализации Стратегии: на благо жителей Челябинска. Особенно важно, что наши предложения могут быть масштабированы под запросы любого муниципалитета, и в дальнейшем могут послужить основой для программ цифровизации и других городов Урала и страны”, — подчеркнул генеральный директор компании Эдуард Калинин.

Наиболее интересные идеи, озвученные на сессии, прокомментировал председатель городской Думы Андрей Шмидт: «Город находится на пути реализации масштабных проектов. Например, нас ждет масштабная транспортная реформа, которая коснется модернизации всего общественного транспорта. В сфере ЖКХ представлен интересный проект по повышению энергоэффективности жилого фонда. Эти мероприятия позволят сократить расходы жителей на оплату жилищно-коммунальных услуг, а для поставщиков ресурсов — получать актуальную информацию — где и какие теплопотери происходят».

Добавим, в июне 2021 года правительство Челябинской области и Интерсвязь заключили соглашение, которое направлено на развитие на Южном Урале национального проекта “Цифровая экономика”, образовательных, социальных, экологических и иных цифровых проектов. Подписи под документом поставили губернатор Алексей Текслер и председатель Совета директоров компании Леонид Вахрамеев. В частности, речь шла о мобильном приложении ”Интерсвязь. Умный город”, сервисе обращений в управляющие компании, «Умном домофоне», «Умных парковках», “Промышленном интернете” и других решениях. Они направлены на повышение уровня жизни, создание комфортной и безопасной среды для южноуральцев.

Председатель Совета директоров Леонид Вахрамеев и заместитель технического директора компании “Интерсвязь” Антон Воронин в настоящее время являются членами экспертного совета по реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства Челябинска «Умный город».

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