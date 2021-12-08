Строительство новой карты захоронения на Полигоне ТБО в Полетаево закончено на 94%

Фото: Полигон ТБО

Строительство новой карты захоронения на Полигоне ТБО в Полетаево вышло на финишную прямую. О завершающем этапе работ на полигоне сообщил заместитель директора по производству Роман Рупотка. По словам руководителя, на сегодняшний день выполнен основной объем работ. Сдача объекта, как и планировалось, состоится в конце текущего года.

Фото: Полигон ТБО

«Сейчас мы можем смело говорить о том, что готовность третьей карты составляет 94%. Фактическое завершение работ запланировано на 15 декабря. Из пяти защитных слоев на дно карты уже уложены четыре, они готовы на 100%. Пятый, финальный щебеночный слой смонтирован на 96%», — рассказал Роман Рупотка.

Фото: Полигон ТБО

Также в данный момент осуществляется покрытие защитным слоем бортов карты (готовность 86%). На площадке в круглосуточном режиме работают 40 укладчиков и разнорабочих, задействовано 19 единиц тяжелой техники.

Фото: Полигон ТБО

Напомним, в ноябре на объекте была установлена система освещения. В рекордно короткие сроки были смонтированы 54 мачты с мощными фонарями. Подсветка позволила вести круглосуточную работу на площадке. Кроме того, система освещения поможет в дальнейшем обеспечить рациональное и безопасное использование карты при захоронении отходов.

Фото: Полигон ТБО

Отметим, что в строительство карты внесла коррективы капризная уральская погода.

Фото: Полигон ТБО

«Снег, дождь и резкие перепады температуры могли испортить уже уплотненный глиняный слой. Чтобы этого не произошло, были уложены дополнительные дорожные плиты — чтобы тяжелая техника двигалась строго по этим временным путям и не портила уже уплотненный слой», — рассказали на ООО «Полигон ТБО».

Фото: Полигон ТБО

Ввод третьей карты в эксплуатацию состоится после заключительной проверки контролирующими ведомствами и тщательного соблюдения всех необходимых регламентов. Работа ведется под пристальным надзором министерства экологии региона, Росприроднадзора и Ростехнадзора.

Площадь новой карты составит 100 тыс. кв. метров с проектной мощностью вместимости — более двух миллионов кубометров отходов. Несмотря на внушительные показатели, захораниваться здесь будут только те «мусорные хвосты», которые не поддаются ни одному виду переработки. Для максимального сокращения захоронения в 2022 году на полигоне будет построен и введен в эксплуатацию новый производственный участок по компостированию органических отходов. На сортировочных линиях будут изыматься не только полезные фракции вторсырья (как это происходит сейчас), но и органические отходы, из которых произведут компостный технический грунт для рекультивации старых объектов. В результате в тело карты будут направляться значительно меньшие объемы.

Что касается двух старых карт захоронения, то вскоре они будут навсегда закрыты для приема ТБО. Начнутся работы по их рекультивации: объекты будут пересыпаны грунтами, оборудованы системами по сбору газа и защитными террасами.

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