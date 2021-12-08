В Челябинской области продукты подорожали на 7% за неполный год

Южноуральцам приходится больше денег отдавать за продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цены на продовольственные товары в Челябинской области выросли на 7%. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный региональной Контрольно-счетной палатой. Для сравнения взяли цены в конце октября 2021 года (самая свежая на данный момент статистика) и цены в конце декабря 2020 года.

Сильнее всего, на 17%, подорожали мясо и птица. Цены на макаронные изделия выросли на 10%, на рыбу и морепродукты — на 7%.

Из всех отслеживаемых продуктов минимально подорожало сливочное масло (оно добавило в цене 1,6%), и овощи (подорожали на 0,9%).

Цена алкогольных напитков в Челябинской области увеличилась всего на 0,1%. Стоит отметить, что в целом по России спиртное подорожало сильнее — на 2,3%.

Проблема роста цен на продукты первой необходимости была затронута во время Прямой линии губернатора Алексея Текслера. Пенсионер Геннадий Васильев пожаловался на подорожание масла, хлеба, сахара и молока.

— Задача, которую поставил президент, — в следующем году вернуть инфляцию к 4%. Это то, что по-настоящему повлияет, — ответил глава региона. — Ручное управление, сдерживание цен в основном приводит только к дефициту товаров, мы с вами это по советским временам знаем. Поэтому основная задача и региональная, и в целом в рамках политики государства — вернуться к уровню инфляции 4%. И в этом залог успеха сдерживания цен.

Он также рассказал о мерах поддержки для производителей. Это порядка 3 млрд рублей.

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