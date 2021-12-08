Челябинские приставы заказали с доставкой мед и арестовали курьерский автомобиль

Автомобиль изъяли и увезли на охраняемую территорию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске судебным приставам пришлось пойти на хитрость, чтобы взыскать с должницы 202 тысячи рублей в рамках исполнительного производства. Они заказали с доставкой мед в интернет-магазине, который принадлежал женщине.

— Найти должницу удалось в мировой паутине: там она предлагала доставку орехов, сухофруктов, меда и прочих продуктов. Затем вышли на адрес магазина, где принимались и формировались заказы. Обнаружили его в городе Копейске. Там же рядом и увидели принадлежащий женщине автомобиль Nissan Almera, на котором, как выяснилось, доставлялись заказы, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Чтобы произвести арест транспортного средства непосредственно на территории Калининского района, решили машину вызвать по адресу, максимально близкому к структурному подразделению. Заказали мед, который оперативно был доставлен "заказчику". За рулем машины находился муж должницы. Выслушав аргументы судебных приставов, гражданин вынужден был отдать ключи, документы и недоставленные заказы. Теперь у должницы есть десять дней, чтобы выплатить 202 тысячи рублей. В противном случае ее автомобиль выставят на продажу из-за долгов.

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