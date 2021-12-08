В Челябинске срываются сроки посадки деревьев вдоль Комсомольского проспекта

Фото: движение «Эко-Standart».

Администрация Челябинска готовит претензию к подрядчику, который отвечает за посадку и уход за растениями на участке вдоль Комсомольского проспекта. Контракт с исполнителем ООО «Зелёный Челябинск 74» был заключен на сумму более чем в 800 тысяч рублей. Согласно заданию, посадку он должен был сделать еще 30 ноября, а осуществлять уход — до конца июля 2022 года.

Однако, как пояснили информационному изданию «Уральский меридиан» в пресс-службе мэрии Челябинска, подрядчик посадку растений и деревьев никак не задокументировал. В итоге считается, что первая часть работ не была выполнена в срок.

Отметим, что согласно разделу 8 контракта одним из оснований, по которым заказчик может инициировать расторжение контракта, является нарушение подрядчиком сроков начала выполнения и завершения работ и промежуточных сроков более чем на 10 дней.

Ранее общественники выявили 18 нарушений при озеленении Комсомольского проспекта. В частности, они обратили внимание на высадку лип, которые, по их мнению, просто вкопали вдоль дороги и засыпали строительным мусором

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