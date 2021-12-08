В центре Челябинска открытый люк на дороге стал причиной двойной аварии

Nissan наехал на открытый люк в центре Челябинска. Фото: читатель "КП".

Все произошло мгновенно. Впереди идущий автомобиль сделал маневр влево. Nissan, который ехал за ним, на полном ходу врезался в открытую крышку люка. От удара машину подбросило, она «пролетела» несколько метров и зацепила заднее крыло отходящего с остановки «ЮурГУ» в сторону улицы Лесопарковая.

— Я не ожидал, что передо мной окажется открытый люк. Он, как люк у открытой башни танка. Среагировать было невозможно. Я просто нажал на тормоза. Когда осмотрел повреждения, понял, что люк «сыграл» в прорезь переднего бампера. Радиатор разломился надвое, антифриз сразу «выбежал». Нижняя планка разбита, — поделился историей водитель того самого Nissan, читатель «Комсомолки» Никита Корнеев.

Водитель рассказал, что черед полчаса на место ДТП приехала обычная «Газель». Из нее вышли два человека. Попытались установить люк на место и уехали, сказав, что прибыли по звонку, и не могут ответить ни на какие вопросы.

— Я заснял место ДТП на видео, сделал фото, где видно что после аварии крышка люка отлетела на несколько метров. Водитель автобуса сказал, что будет свидетелем и у него есть видео, где видно, что люк открыт и торчит, как монета. Другие свидетели тоже готовы подтвердить этот случай, — продолжает водитель.

Сотрудники ГИБДД приехали через некоторое время, также зафиксировав аварию. Никита Корнеев позже рассказал, что будет проводит оценку повреждений и обращаться в суд для возмещения ущерба со стороны соответствующих служб, призванных следить за безопасностью, а также состоянием инженерных коммуникаций и объектов на дороге.

Кстати, злополучный люк, вероятно, закрепленный «на честном слове» со временем снова стал «играть» на дороге. Несколько водителей после наезда на это «препятствие» останавливались, проверяя состояние автомобиля.

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