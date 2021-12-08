Что произошло после матча «Трактор» — СКА в Челябинске, и кому помахал ручкой Антон Бурдасов

Тренеры и игроки подвели итог после матча "Трактор" - СКА в Челябинске. Фото ХК "Трактор".

Валерий Брагин, главный тренер питерского СКА после победы над «Трактором» в Челябинске был в прекрасном расположении духа, но немногословен:

— Хорошо провели все 60 минут. Сегодня удалось забить в большинстве. В целом ряде матчей не могли реализовать большинство. В Челябинске это получилось. Я думаю, с каждым игрой мы в этом аспекте лучше и лучше. Мы очень много над этим работаем.

Кстати, после заброшенного четвертого гола и дубля в матче со своей бывшей командой Антон Бурдасов помахал трибунам рукой. А после матча сказал, что рукой он помахал своим родственникам, которые сидели на трибуне и группе болельщиков с плакатом ЧМЗ (Бурдасов начинал играть в хоккей в спортшколе «Мечел»).

— Голы забивает команда, а не один игрок. В Челябинске на арене «Трактор» всегда прекрасная атмосфера.

Автор единственной шайбы в ворота СКА Виталий Абрамов после матча отметил, что игра с питерцаим всегда хороший раздражитель и возможность проверить свои силы.

— Сегодня не получилось, будем исправляться и продолжать работать, — сказал после матча Виталий Абрамов.

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин, комметируя итог матча, посетовал на то, что его команда проводит четвертый матч через день и игрокам не хватает свежести.

— Нас наказали за грубые ошибки. Проведем работу. Важно восстановиться. Впереди до перерыва у нас один матч с «Сибирью». Готовимся к этой игре.

Кстати, сегодня 8 декабря магнитогорский «Металлург» на своей площадке выиграл у «Куньлуня» (6:4) и стал единоличным лидером КХЛ.

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