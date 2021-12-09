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Общество9 декабря 2021 3:25

В Озерске назначили нового прокурора

У него уже есть опыт работы в ЗАТО
Елена КОЛЧИНА
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Фото: прокуратура Челябинской области

Фото: прокуратура Челябинской области

Новым прокурором Озерска стал старший советник юстиции Сергей Волков. Он будет руководить надзорным ведомством в южноурльском ЗАТО в следующие пять лет.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, стаж Сергея Волкова в ведомстве – 23 года. У нового руководителя уже есть опыт работы в закрыты городах: ранее он был прокурором ЗАТО Лесной в Свердловской области.

С 2017 года до настоящего времени Сергей Волков возглавлял прокуратуру Кыштыма.

Напомним, ранее нового прокурора назначили в Сосновском районе. Должность занял Евгений Мичурин, ранее работавший в Нязепетровском районе.

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