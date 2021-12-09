В Магнитогорске оштрафовали директора супермаркета, где не проверяли QR-коды

У посетителей магазина не проверяли свидетельства о вакцинации от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магнитогорске директора магазина «Магнит» оштрафовали на 10 тыс. рублей. Причина в том, что у посетителей в магазине не проверяли QR-коды.

В пресс-службе администрации Магнитогорска рассказали, что речь о супермаркете, который находится в доме №18 на Сиреневом проезде.

— Этот магазин стал первым крупным торговым объектом, где выявили нарушения в части проверки QR-кодов у посетителей на входе в помещение, — рассказали в мэрии.

Избежать проверки QR-кодов в супермаркете пытались уже не впервые. Во время предыдущей проверки инспекторы заметили, что некоторые отделы в торговом зале огородили. Таким образом пытались изменить торговую площадь (предъявлять коды необходимо в магазинах площадью более 400 квадратных метров).

Проверяющие посчитали, что огораживание части зала все же не меняет его размеры. В отношении руководителя супермаркета сначала составили протокол, а когда нарушение обнаружили при повторной проверке, директора «Магнита» через суд обязали выплатить штраф.

Нарушения обнаружили и в других магнитогорских заведениях. Протоколы из-за отказа проверять QR-коды составили в отношении руководителей магазинов «Пятерочка» и «Ценоед», а также кафе «Аленка».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru