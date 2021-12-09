В Челябинске закрывают бассейн «Электрометаллург»

Бассейн прекращает работу на неопределенный срок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Водно-спортивный комплекс «Электрометаллург», который находится на улице Российской в Челябинске, сообщил о скором закрытии. В размещенном на официальном сайте объявление говорится, что бассейн перестанет работать 20 декабря.
— Бассейн закрывается полностью на ремонт и реконструкцию, — заявили в администрации спортивного комплекса.
Предполагаемые сроки ремонта пока не называют. Посетителям, которые ранее приобрели абонементы, обещают вернуть деньги.
Напомним, всего несколько дней назад рядом с «Электрометаллургом» открылась одноименная школа дзюдо. В мэрии Челябинска тогда сообщали, что юные дзюдоисты смогут бесплатно посещать бассейн в водно-спортивном комплексе, а в будущем в одном из залов школы планируют соорудить собственный бассейн.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru