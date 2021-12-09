«Инвитро» расширяет сеть: 1700-й медицинский офис компании открылся в Иркутске

Фото: "Инвитро"

«Инвитро», одна из крупнейших медицинских компаний в области лабораторной диагностики и медицинских услуг, сообщает о том, что 9 декабря 2021 года начал принимать пациентов 1700-й медицинский офис сети. Юбилейным стал медицинский офис, открывшийся в Иркутске по адресу ул. Байкальская, д. 208. В 2021 году более 250 тысяч иркутян стали пациентами «Инвитро», получив в медицинских офисах компании более миллиона результатов исследований. «Инвитро» является активным участником программы государственных гарантий по системе обязательного медицинского страхования, ежегодно выполняя для этих целей более 150-ти тысяч исследований.

В 2021 году компания уже открыла 186 медицинских офисов в странах присутствия и планирует до конца года открыть еще более 50. Такого активного роста позволила добиться политика развития сети, при которой работа с франчайзи ведется точно так же, как и с собственными офисами, обеспечивается маркетинговая и организационная поддержка, проводится дополнительное обучение персонала медицинского офиса. Инвестиции для открытия медицинского офиса в регионах составляют от 1,5 до 3,5 млн рублей, средний срок окупаемости – 2,5 года.

Медицинские офисы сети «Инвитро» предлагают более 4500 видов лабораторных исследований, а также взятие гинекологического и урологического материала. Кроме лабораторных исследований, «Инвитро» предлагает широкий спектр дополнительных услуг, которые могут отличаться в разных медицинских офисах сети: УЗИ внутренних органов, ЭКГ, кольпоскопия, инъекции, вакцинация, а также прием врача-терапевта, гинеколога, уролога, педиатра и других специалистов. Во многих регионах доступна услуга «Выезд на дом» (ВНД), что дает возможность провести взятие биоматериала в комфортных для пациента условиях и что особенно актуально в нынешней эпидемиологической ситуации.

Ежегодно «Инвитро» выводит на рынок новые продукты. Ранее компания запустила в продажу продукты под собственным брендом: питьевую воду высшей категории «H2O проверено INVITRO», влажные салфетки, антисептические спреи и гели, таблетницы, набор лейкопластырей, а также наборы для самостоятельного тестирования. Новые продукты уже доступны в медицинских офисах «Инвитро» в России.

Комментирует Александр Хамидулин, Генеральный директор «Инвитро-Сибирь» и «Инвитро-Приморье»: «В период пандемии рынок частной медицины, в том числе рынок лабораторной диагностики, развивается очень стремительно, и «Инвитро» находится на подъеме. Спрос на лабораторные исследования, как мы видим, существенно вырос. Причиной послужило то, что появилась целая линейка тестов, связанных с диагностикой COVID-19, которые чрезвычайно актуальны сейчас. С другой стороны, спрос на обычные анализы для диагностики других заболеваний не снизился, они востребованы не меньше, и даже больше, чем до начала пандемии. Уже несколько лет подряд «Инвитро» регулярно бьет собственные рекорды по открытию новых медицинских офисов. Мы постоянно работаем над тем, чтобы качественные услуги в области лабораторной диагностики и медицинской помощи были доступны как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах».

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