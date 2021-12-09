Из закрывающегося бассейна «Электрометаллург» в Челябинске могут уволить сотрудников

Бассейн перестанет работать 20 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В водно-спортивном комплексе «Электрометаллург», о закрытии которого объявили сегодня, произойдет сокращение сотрудников. Им будут выплачены необходимые компенсации, сообщил КП-Челябинск пресс-секретарь ЧЭМК Роман Грибанов.

Он также отреагировал на удивление посетителей бассейна, для которых объявление о скором закрытии «Электрометаллурга» на реконструкцию стало неожиданностью:

— Это непопулярное решение, мы это понимаем, но здоровье людей дороже. Сейчас готовят проект обновления, в котором будут учтены все замечания контролирующих инстанций. Тогда же будет названа сумма инвестиций, — заявил представитель предприятия.

Напомним, утром 8 декабря стало известно, что бассейн «Электрометаллург» полностью закрывается на ремонт с 20 декабря. Обладателям абонементов пообещали вернуть деньги.

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