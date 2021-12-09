Сбер запустил снятие наличных без комиссии с кредитной СберКарты до конца года

В Сбере стартовала акция, которая позволяет снимать деньги с кредитной СберКарты без комиссии в первые 15 дней после подписания договора. Предложение распространяется как на карты с пластиковым носителем, так и без него.

Оформив кредитную СберКарту, клиент может снимать деньги в банкоматах и отделениях СберБанка. В течение первых 15 календарных дней комиссия составит ноль рублей, начиная с 16-го дня — 3% (минимум — 390 рублей). Условия акции автоматически распространяются на всех клиентов, открывших эту карту с 15 ноября по 31 декабря 2021 года.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Десятки тысяч южноральцев оформили кредитную карту от Сбера. С августа у клиентов есть возможность получить карту с беспроцентным периодом до 120 дней. Так, в течение месяца можно совершать покупки и еще три месяца — возвращать денежные средства без процентов. Уверен, что перед новогодними праздниками такая карта будет особенно востребована у наших клиентов. Они смогут приобрести подарки близким без нагрузки на семейный бюджет и вернуть потраченную сумму в следующие месяцы».

Кредитная СберКарта — новый флагманский продукт Сбера. Она признана самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке.

По оценке Frank RG, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных карт, предоставляя клиентам 120 дней беспроцентного периода по принципу «месяц тратишь — три гасишь», при этом обслуживание продукта и СМС-уведомления полностью бесплатны.

Ставка для всех видов операций известна заранее — 17,9%. Для покупок в категории «Здоровье» и онлайн-оплаты в СберМегаМаркете составляет 9,8%. Кредитный лимит достигает 1 миллиона рублей. Открыть карту можно онлайн за 2 минуты и сразу начать ей пользоваться.