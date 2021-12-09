В Челябинске перенесут трамвайную остановку из-за ремонта Ленинградского моста

На Российской сейчас останавливаются трамваи 15, №15 и №22 Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 10 декабря изменится место остановки трамваев на улице Российской. Сейчас общественный транспорт высаживает пассажиров возле дома №43 по Российской. Начиная с пятницы, трамваи будут останавливаться дальше от проспекта Победы – возле дома №45.

Как объяснили в городском комитете дородного хозяйства, остановку переносят из-за ремонта Ленинградского моста. Когда необходимые работы выполнят, остановочной пункт вернут на прежнее место.

Карта: комитет дорожного хозяйства Челябинска

Напомним, в реконструкцию Ленинградского моста решили дополнительно вложить 150 млн рублей из федеральной казны. Распоряжение об этом накануне подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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