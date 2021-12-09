В Челябинской области избран новый председатель облизбиркома

Фото: облизбирком.

В Челябинской областной избирательной комиссии избрали нового председателя. Сергей Обертас, который занимал эту должность на протяжении 5 лет, покинул пост.

Голосование прошло тайно: 14 членов избирательной комиссии области с правом решающего голоса выбрали председателя, его заместителя и секретаря облизбиркома.

Большинство голосов набрал бывший вице-губернатор Евгений Голицын. Его кандидатуру ранее представил Центризбирком. Заместителем стал бывший юрист партии «Единая Россиия» Артем Миронов, секретарем назначена Наталия Гавриш.

Также на заседании были избраны члены комиссии на постоянной основе. Ими стали начальник управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталий Шиков и замначальника управления молодежной политики Оксана Ергунова. Все они должны покинуть свои посты в правительстве, чтобы перейти в штат избиркома.

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