В Челябинске задержали водителя, хранившего в машине пакет с марихуаной

Фото: ГИБДД Челябинска

В Металлургическом районе Челябинска сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль. Водитель при общении с правоохранителями нервничал, и тогда было принято решение осмотреть салон машины. Там лежал пакет со свертками, обернутыми в изоляционную ленту разного цвета.

Как сообщили в ГИБДД Челябинска, в ходе проверки выяснилось, что в свертках лежало 119 грамм марихуаны. Также было установлено, что мужчина хранил эти наркотики для дальнейшей продажи.

Водителя задержали на месте и в отношении него возбудили уголовное дело за сбыт наркотиков. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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