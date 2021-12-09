В Копейске бывший заключенный пытался перебросить в колонию девять сотовых телефонов

Фото: ГУФСИН России по Челябинской области.

В Копейске сотрудники исправительной колонии №1 задержали мужчину, который пытался перебросить заключенным через забор мобильные телефоны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

— У злоумышленника изъяли сверток, в котором были тщательно упакованы девять мобильных телефонов и бутылка с неизвестной жидкостью объемом в 0,5 литра, — сообщили в региональном ГУФСИН.

Задержанным оказался 25-летний житель Верхнего Уфалея. Ранее он отбывал наказание в этой колонии и был освобожден всего несколько месяцев назад. В отношении мужчины составили административный протокол за попытку передачи запрещенных предметов заключенным.

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