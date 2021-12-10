Хоккеисты «Трактора» открыли стелу с обратным отсчетом времени до недели звезд хоккея-2022 в Челябинске

Фото: Юлия Боровикова

Игроки в фирменных джерси «Трактора» ровно за 30 дней до первого матча в рамках Недели звезд хоккея-2022 дали старт обратному отсчету времени. В торжественном открытии хоккейной стелы приняли участие игроки «Трактора» Лукаш Седлак, Теему Пулккинен, Ник Бэйлен и Никита Тертышный. Именно они были выбраны голосованием представителей СМИ для участия в Матче звезд КХЛ, который состоится 16 января 2022 года в рамках Недели звезд КХЛ-2022.

Отметим, что голосование за игроков, которые попадут в одну из сборных — «Россия», «Скандинавия», «Евразия» и «Северная Америка» не завершено, но на сегодняшний день челябинский «Трактор» имеет самое большое представительство среди всех клубов КХЛ.

Неделю звезд хоккея в Челябинске 8 января откроет матч звезд Женской хоккей лиги (ЖХЛ). На следующий день пройдет Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 15 января пройдет мастер-шоу, а 16 января — матч Звезд КХЛ.