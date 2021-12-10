Сканировать QR-коды в Райффайзен Онлайн стало еще проще благодаря технологии Smart Engines

Теперь отсканировать QR-код и другие баркоды при выполнении платежных операций в мобильном банке будет легко, даже если код поврежден или отличается от стандарта. Технология разработана специалистами компании Smart Engines.

С помощью сканера клиенты банка могут по QR-коду совершать денежные переводы, оплачивать коммунальные услуги, различные квитанции, счета, штрафы и осуществлять покупки. Для этого пользователю достаточно навести камеру мобильного устройства на QR-код или выбрать изображение с QR-кодом из галереи. Код считывается автоматически и все необходимые для платежа или денежного перевода реквизиты вносятся в платежную форму.

Новое решение позволяет сканировать одномерные и двумерные штрихкоды форматов QR, AZTEC, PDF417, DataMatrix, CODABAR, CODE_39, CODE_93, CODE_128, EAN_8, EAN_13, ITF, UPC_A, UPC_E. Считывать баркоды можно на документах, экранах и других поверхностях в видеопотоке, а также на сделанных пользователями фотографиях или скриншотах. Сканер выполняет все вычисления на устройстве пользователя в режиме реального времени.

Новая технология распознавания QR-кодов доступна пользователям мобильного банка Райффайзен Онлайн на платформе Android.