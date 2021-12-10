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Общество10 декабря 2021 5:03

В Челябинске рабочие прокладывали кабель и оставили район без воды

Водоснабжение отключилось в многоквартирных домах и административных зданиях
Елена КОЛЧИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Вода пропала в многоквартирных домах и админситративных зданиях

Вода пропала в многоквартирных домах и админситративных зданиях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коммунальная авария произошла ранним утром 10 декабря на Северо-западе Челябинска. Из-за нее почти два десятка домов остались без воды.

Как сообщили в мэрии, фирма «Подземные коммуникации» прокладывала силовой кабель, рабочие случайно повредили водопровод. Из-за этого в 6:15 пришлось отключить подачу воды в здания на улицах Джалиля, Клайна, Шмакова и Чуйкова.

Сейчас идут ремонтные работы. Восстановить водоснабжение надеются после 12:00.

— Подвоз воды организован по адресам: улица Клайна, 7-9, улица А. Шмакова, 42, — сообщили в городской администрации.

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