Акция «Билет за рубль» на выставке «Где кончается Восток?»

Фото: музей искусств

Атрибуты ритуалов и священных текстов, церемониальные маски, изображения божеств – 130 произведений искусства Китая, Японии, Индии, Тибета и Монголии можно увидеть в Музее изобразительных искусств на пл. Революции, 1 последние дни – до 12 декабря включительно. Музей подготовил подарок горожанам: все, кто придёт на выставку в воскресенье и купит билет на выставку в кассах музея, станет участником акции «Билет за рубль». На билеты, приобретенные онлайн, предложение не распространяется. Также 12 декабря на выставке будут организованы сборные экскурсии в 13:00 и в 15:00. Присоединиться к ним можно будет за 50 рублей.

Фото: музей искусств

«Где кончается Восток?» - совместный выставочный проект Челябинского музея изобразительных искусств и Государственного музея истории религии (г. Санкт-Петербург), организованный в рамках национального проекта «Культура». Это больше, чем выставка: путешествие в таинственную культуру восточных стран – Китая, Японии, Индии и Монголии. Восток продолжает волновать, завораживать и вдохновлять умы. С давних времен он представлялся то варварским, то сказочным, но, несомненно, источником новых знаний. Путешественники привозили из Индии, Китая, Японии фантастические рассказы и удивительные вещи. Купцы и дипломаты, военные и проповедники, учёные и авантюристы стремились на Восток, каждый со своей целью.

Фото: музей искусств

«Где кончается Восток» - это открытие нового, это познание неизведанного и непривычного через удивительные подлинные предметы: ритуальные маски, причудливые курильницы, масштабные алтари, необычные музыкальные инструменты и многое другое.

Гости музея отмечают логичную и насыщенную экспозицию, которая делает такие далекие страны, как Японии, Индию, Китай, Тибет и Монголию, ближе. Большое впечатление производят экзотические произведения искусства, которые можно рассмотреть в деталях.

Фото: музей искусств

Выставка «Где кончается Восток?» расположена в Зале имени архитектора Е.В. Александрова на пл. Революции, 1. Последний день работы экспозиции – 12 декабря 2021 года. Время работы: с 10:00 до 18:00. 6+

Информационные партнеры выставки – Радио 7 на Семи Холмах, сайт chel.Kp.ru («Комсомольская правда») и медиахолдинг «Первый областной».