Строительным отходам не место на площадке для сбора ТКО: ЦКС обратился в прокуратуру с жалобой на действия предпринимателя из Копейска

Жители Копейска через социальные сети пожаловались на захламление контейнерной площадки строительными отходами. Неравнодушные горожане даже засняли на камеру мобильного телефона факт выгрузки строительного мусора из кузова коммерческого автотранспорта. Фотографии, на которых отчетливо виден гос. номер «ГАЗели» и процесс складирования отходов стали иллюстрацией к сообщению пользователя ВКонтакте. Автор поста написал, что зафиксированный на фото случай не единичный, и мужчина неоднократно пытался призвать к совести водителя подозрительного грузовика: «Вижу его часто, так как практически каждое утро езжу по этой дороге. С гордо поднятой головой сообщил, что он платит за мусор. Кому не понятно. Мусорным контейнерам, наверное», - поделился с подписчиками один из очевидцев (авторские орфография и пунктуация сохранены).

Тревожный сигнал от жителей стал основанием для проведения проверки со стороны ЦКС. Сотрудники службы безопасности компании выяснили, что «ГАЗель» принадлежит жителю Копейска, индивидуальному предпринимателю, который неоднократно размещал объявления об услугах грузоперевозки на сайтах частных объявлений. В ходе выяснения обстоятельств, стало известно, что у предпринимателя нет лицензии на вывоз строительных отходов, что является грубым нарушением законодательства. И судя по жалобам копейчан, собираемые строительные отходы горе-предприниматель даже не вывозил на полигон, а складировал на площадках, предназначенных для сбора ТКО. Материалы на недобросовестного предпринимателя приложены к заявлению, которое ЦКС уже направил в прокуратуру.

Добавим, что региональный оператор регулярно фиксирует факты несакционированного складирования строительного мусора на площадках для ТКО. Только в ноябре было выявлено 4 подобных инцидента. По каждому выявленному случаю проводится проверка, составляется обращение в прокуратуру.

Складирование строительного мусора на контейнерной площадке для сбора твердых коммунальных отходов влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей,

- на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей,

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

- на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Центр коммунального сервиса призывает южноуральцев ответственно подходить к вопросу обращения с отходами. Строительный мусор (отходы от капитального ремонта дома, дачи, бани, квартиры) не относится к твердым коммунальным отходам. Соответственно затраты на вывоз таких отходов не включены в тариф регионального оператора. Потребитель, как собственник таких отходов, должен обеспечить их захоронение на полигоне путем заключения отдельного договора либо с региональным оператором, либо с другой организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

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