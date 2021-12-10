В Челябинске рядом с бывшей свалкой построят автокомплекс с гоночной трассой

3D-визуализация будущего объекта. Фото: мэрия Челябинска

В Челябинске рядом с бывшей городской свалкой собираются построить автокомплекс с современной гоночной трассой. На работы планируется потратить порядка 160 млн рублей, а общая площадь застраиваемой территории составит 22 гектара. Об этом рассказала мэр Челябинска Наталья Котова.

— Этот объект заявлен в программу строительства, мы надеемся, что губернатор Алексей Текслер нам поможет, тем более, что проект им поддержан. Скорее всего, на условиях софинансирования, будем им заниматься. Начнем уже в 2022 году, но сумма требуется внушительная — порядка 160 миллионов, поэтому планируем за год-два завершить все работы, — отметила Наталья Котова.

На новой трассе создадут все условия для любителей дрифта, драг-рейсинга, автокросса и других автомобильных спортивных дисциплин. Кроме того, здесь также планируют оборудовать трибуны, здание технического парка и кафе.

Фото: мэрия Челябинска

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