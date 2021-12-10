В Челябинске будут судить лидера ОПГ, которого экстрадировало испанское правительство

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из Испании в Россию экстрадировали лидера преступной группировки Валерия Коваленко, которого будут судить в Челябинске. Он обвиняется в создании ОПГ, в отмывании денежных средств, а также в мошенничестве и в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в генпрокуратуре РФ.

— В ходе предварительного расследования установлено, что в июне 2016 года Коваленко создал и в дальнейшем руководил преступным сообществом. Его участники похищали деньги граждан под предлогом возврата компенсации за приобретенные ими якобы контрафактные биологически активные добавки, — сообщили в надзорном ведомстве.

Следствию также удалось установить, как именно отмывались денежные средства, которые похищались у потерпевших. При проведении своих финансовых операций лидер ОПГ использовал банковскую карту, оформленную на другого человека. Кроме того, он заключил договор на покупку имущества для сохранения в тайне криминального характера происхождения денежных средств.

Общий ущерб от действий обвиняемого оценили в 55 млн рублей. Испания одобрило запрос о выдаче обвиняемого России в конце октября этого года. В ближайшее время Коваленко в сопровождении спецконвоя доставят в Москву, откуда его потом перевезут в Челябинск.

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