В Челябинске будут судить лидера ОПГ, которого экстрадировало испанское правительство

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Из Испании в Россию экстрадировали лидера преступной группировки Валерия Коваленко, которого будут судить в Челябинске. Он обвиняется в создании ОПГ, в отмывании денежных средств, а также в мошенничестве и в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в генпрокуратуре РФ.
— В ходе предварительного расследования установлено, что в июне 2016 года Коваленко создал и в дальнейшем руководил преступным сообществом. Его участники похищали деньги граждан под предлогом возврата компенсации за приобретенные ими якобы контрафактные биологически активные добавки, — сообщили в надзорном ведомстве.
Следствию также удалось установить, как именно отмывались денежные средства, которые похищались у потерпевших. При проведении своих финансовых операций лидер ОПГ использовал банковскую карту, оформленную на другого человека. Кроме того, он заключил договор на покупку имущества для сохранения в тайне криминального характера происхождения денежных средств.
Общий ущерб от действий обвиняемого оценили в 55 млн рублей. Испания одобрило запрос о выдаче обвиняемого России в конце октября этого года. В ближайшее время Коваленко в сопровождении спецконвоя доставят в Москву, откуда его потом перевезут в Челябинск.
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