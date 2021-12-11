В Челябинске школьник попал под колеса на «зебре»

Фото: ГИБДД Челябинска

15-летний мальчик пострадал в ДТП на улице Хохрякова в Челябинске. В 18:45 10 декабря подросток возвращался домой из школы. На нерегулируемом переходе его сбила LADA.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, школьник получил травмы, с места аварии его увезли в больницу. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают.

Ранее 13-летний мальчик попал под колеса иномарки в Сатке. Водитель утверждал, что ребенок нарушил правила движения и перебегал дорогу в неустановленном месте. Но полицейским удалось найти видеозапись, которая опровергала эту версию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru