В Челябинске школьник попал под колеса на «зебре»

Фото: ГИБДД Челябинска
15-летний мальчик пострадал в ДТП на улице Хохрякова в Челябинске. В 18:45 10 декабря подросток возвращался домой из школы. На нерегулируемом переходе его сбила LADA.
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, школьник получил травмы, с места аварии его увезли в больницу. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают.
Ранее 13-летний мальчик попал под колеса иномарки в Сатке. Водитель утверждал, что ребенок нарушил правила движения и перебегал дорогу в неустановленном месте. Но полицейским удалось найти видеозапись, которая опровергала эту версию.
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