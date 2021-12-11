В Челябинске установили 25 новых светящихся фигур

На улицах уже зажгли праздничные огни. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске смонтировали 25 новых светящихся новогодних украшений. Среди них рояль в сквере имени Кирова, елка у ледовой арены «Трактор», звезды в Центральном районе.

Как рассказали в мэрии, на улицах уже установили также все арт-объекты, которые челябинцы видели во время прошлого празднования Нового года. В том числе включили светомузыкальный туннель на пешеходной части улицы Кирова.

Фото: администрация Челябинска

В парке «Дружба» 20 декабря планируют открыть световой лабиринт. Его дополнит светящееся дерево.

Всего в этом году к праздничному сезону смонтировали 59 хорошо заметных в темноте фигур.

Фото: администрация Челябинска

Напомним, в Челябинске открываются также елочные базары. Торговые площадки будут работать по 93 адресам.

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