В Челябинске установили 25 новых светящихся фигур

На улицах уже зажгли праздничные огни. Фото: администрация Челябинска
В Челябинске смонтировали 25 новых светящихся новогодних украшений. Среди них рояль в сквере имени Кирова, елка у ледовой арены «Трактор», звезды в Центральном районе.
Как рассказали в мэрии, на улицах уже установили также все арт-объекты, которые челябинцы видели во время прошлого празднования Нового года. В том числе включили светомузыкальный туннель на пешеходной части улицы Кирова.
Фото: администрация Челябинска
В парке «Дружба» 20 декабря планируют открыть световой лабиринт. Его дополнит светящееся дерево.
Всего в этом году к праздничному сезону смонтировали 59 хорошо заметных в темноте фигур.
Фото: администрация Челябинска
Напомним, в Челябинске открываются также елочные базары. Торговые площадки будут работать по 93 адресам.
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