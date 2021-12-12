На этапе Кубка по сноуборду в Магнитогорске российские спортосмены завоевали три медали

В первый день в слаломе-гиганте золотую медаль завоевала россиянка София Надыршина.

Параллельный слалом и параллельный слалом-гигант. В этих дисциплинах спортсмены состязались в рамках очередного этапа Кубка мира в Магнитогорске.

В первый день в слаломе-гиганте золотую медаль завоевала россиянка София Надыршина, бронзовая награда у Андрея Соболева. Во второй день в слаломной дисциплине Анастасия Курочкина принесла в копилку сборной России еще одну «бронзу».

Отметим, что старты в Магнитогорске стали квалификационными для отбора спортсменов на Олимпиаду-2022 в Пекине.

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