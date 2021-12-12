Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт12 декабря 2021 14:24

На этапе Кубка по сноуборду в Магнитогорске российские спортосмены завоевали три медали

Двухдневные международные соревнования завершились в ГЛЦ «Банное»
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В первый день в слаломе-гиганте золотую медаль завоевала россиянка София Надыршина.

В первый день в слаломе-гиганте золотую медаль завоевала россиянка София Надыршина.

Параллельный слалом и параллельный слалом-гигант. В этих дисциплинах спортсмены состязались в рамках очередного этапа Кубка мира в Магнитогорске.

В первый день в слаломе-гиганте золотую медаль завоевала россиянка София Надыршина, бронзовая награда у Андрея Соболева. Во второй день в слаломной дисциплине Анастасия Курочкина принесла в копилку сборной России еще одну «бронзу».

Отметим, что старты в Магнитогорске стали квалификационными для отбора спортсменов на Олимпиаду-2022 в Пекине.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru