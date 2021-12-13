Андрей Барышев поздравил Башкирский народный центр с 30-летием

Фото: "Соцгород"

В приветственном слове Андрей Барышев отметил, что «Соцгород» и Башкирский народный центр связывает давнее сотрудничество — на счету у общественников десятки совместных проектов и мероприятий: «Мы очень гордимся и дорожим нашей дружбой. Трудно переоценить вклад Башкирского народного центра в дело сохранения и развития культуры, истории и языков народов Южного Урала. В этом году нашему общественному движению «Соцгород» исполнилось 22 года. И на протяжении последних лет мы тесно сотрудничаем с Башкирским народным центром, Башкирским курултаем, принимаем участие в социально-значимых проектах, помогаем в организации «Детского Сабантуя», который ежегодно проводится в Челябинске и собирает сотни талантливых детей», — отметил лидер «Соцгорода».

Фото: "Соцгород"

Челябинская областная общественная организация «Башкирский народный центр» официально начала свою деятельность 26 сентября 1991 года. Руководители ЧООО «Башкирский народный центр» с самого начала работы центра старались сплотить народы Челябинской области, сохранить наследие башкирского народа. Каждый из них приложил немало усилий, чтобы создать и поддержать активный коллектив организации, развивать потенциал центра и позитивную атмосферу единения между представителями башкирского народа и народов региона.

Фото: "Соцгород"

В 2016 году ЧООО «Башкирский народный центр» возглавила Венера Акмухаметова. Переняв эстафету управления организацией, она не только сохранила традиции центра, но и привнесла множество новых идей по его развитию, предоставляя всем детям Южного Урала равную и уникальную возможность непосредственно знакомиться с народным творчеством и историей народов региона.

Фото: "Соцгород"

Конечно, достижения центра — это работа не только руководителей. Главным достоянием «Башкирского народного центра» всегда были и остаются люди, сохраняющие преемственность и традиции. Именно им был посвящен торжественный вечер в честь юбилея организации, и именно для них звучали слова благодарности за развитие Центра и башкирской культуры в целом.