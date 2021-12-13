Андрей Барышев поздравил с юбилеем второй смешанный ордена Суворова авиационный полк

Фото: "Соцгород"

Торжественное мероприятие по случаю знаменательной даты проходило 11 декабря в кинотеатре имени Пушкина. В приветственном слове лидер «Соцгорода» отметил, что общественное движение и орденоносный авиаполк на протяжении последних пяти лет связывает крепкая дружба: «Приятно видеть в этом зале знакомые лица ребят, дружбой с которыми я по-настоящему горжусь. Вы с достоинством и честью продолжаете и приумножаете боевые и профессиональные традиции прославленного полка, являетесь настоящими патриотами своей страны. В этот праздничный день от всей души желаю личному составу полка и впредь высоко нести звание гвардейцев, неустанно совершенствовать боевое мастерство, воздушную выучку, повышать безопасность полетов. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!», — обратился к виновникам торжества Андрей Барышев.

История Второго гвардейского смешанного авиаполка начиналась еще в довоенные годы.

Фото: "Соцгород"

На начало Великой Отечественной войны соединение было вооружено самолетами МиГ-3 и И-153. Штурмовыми действиями полка было убито и ранено более 6650 солдат и офицеров, уничтожено более 50 самолетов противника.

В 90-х годах летчики принимали участие в боевых действиях в Чеченской Республике, где произвели более 70 боевых вылетов.

Фото: "Соцгород"

На сегодняшний день 2 смешанный ордена Суворова авиационный полк — один из самых оснащенных и боеспособных на Урале. Он включает в себя 2 авиационные эскадрильи на современных многоцелевых истребителях-бомбардировщиках Су-34 и одну разведывательную эскадрилью на Су-24мр.

Полеты на аэродроме Шагол не прекращаются при любой погоде, в любое время суток. Главная задача в новом учебном году, говорят опытные летчики, — обучение молодого пополнения. В 2020-м в полк пришло рекордное за последнее время число молодых лейтенантов. И самые способные из них уже скоро смогут подняться в небо и совершить свой первый полет.