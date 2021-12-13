«Расширяемся»: в Кыштыме открылось первое на Южном Урале местное отделение «Родины»

Фото: "Родина"

10 декабря в офисе депутата и эко-просветителя Виталия Прохорова праздничная обстановка: коридоры украшены воздушными шарами-триколорами, люди бегают и суетятся, а сам Виталий проверяет документы. Для приемной Кыштыма и челябинской «Родины», это — очень важный день: сегодня официально появится первое местное муниципальное отделение партии «Родина» на Южном Урале.

Фото: "Родина"

Активисты Кыштыма приехали на заседание: без них открытие первого отделения и избрание руководящего состава было бы невозможным. Проконтролировать порядок ведения заседания и юридические моменты приехал руководитель аппарата штаба регионального отделения «Родины» Игорь Маклаков.

Делегатам предстояло избрать счетную комиссию, проголосовать за создание отделения и избрать руководящие органы. Единогласным решением актив подал голоса за открытие первого отделения. Его руководителем был выбран Виталий Прохоров, заместитель председателя регионального отделения «Родины» в Челябинской области.

Фото: "Родина"

«До сих пор руки трясутся — к этому дню мы шли полтора года. Теперь мы можем сами принимать людей в партию, получили больше полномочий и самостоятельности. Это исторический день для кыштымской «Родины» и всего нашего актива», — прокомментировал Виталий Сергеевич.

До конца 2021 года в Челябинской области откроется еще четыре местных отделений: в Калининском и Ленинском районах Челябинска, в Миассе и Коркино. В следующем году планируется увеличить количество существующих отделений в два раза.