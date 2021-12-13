Челябинцы сэкономят на связи: МТС открыла доступ к домашним цифровым сервисам в «Ньютоне» и «Эво парке»

Фото: предоставлено МТС

В Челябинске МТС завершила очередной этап развития сети фиксированной связи - жители сразу нескольких микрорайонов города получили доступ к цифровому телевидению провайдера, а также домашнему интернету на скорости в пять раз превышающие стандартные 100 Мбит/с.

Так, жители многоквартирных домов ЖК «Ньютон» и «Эво парк», а также в районе Университетской набережной в Челябинске получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету до 500 Мбит/с и МТС ТВ, а вместе с этим открыли возможность экономить на связи ежемесячно до 40%, объединяя домашние сервисы, онлайн кинотеатр KION и мобильную связь в «пакеты». Оператор также завершил очередной этап модернизации сети фиксированной связи в районах ЧТЗ и ЧМЗ, в ЖК «Парковый», «Академ Риверсайд» и «Залесье», благодаря чему их жители смогут пользоваться интернетом на повышенных скоростях.

Ёмкость сети МТС после модернизации позволила южноуральцам не только увеличить пропускную способность для просмотра и скачивания «тяжелого» контента, но и поддерживать высокую скорость сразу на нескольких домашних девайсах даже в период вечерних пиковых нагрузок. При этом качество фиксированной связи позволит смотреть видео разрешения 4K, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов, используя скорость, сопоставимую со чтением обычного жёсткого диска.

«Пользоваться «пакетами» связи удобнее и выгоднее, чем платить за услуги по отдельности. По мере реализации программы по развитию сети фиксированной связи в городах Челябинской области и подключению новых домов, мы видим высокую заинтересованность жителей в объединении интернета и телевидения, а также мобильной связи. На такие «пакетные» тарифы активно переходят те, кто давно с нами, и именно их выбирают новые абоненты», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС в Челябинской области.

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