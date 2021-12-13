В Челябинске мать избила раздражавшего ее двухмесячного младенца

Ребенка привезли в больницу с сотрясением мозга Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Двухмесячного мальчика госпитализировали вечером 9 декабря в Калининском районе Челябинска. У младенца диагностировали различные травмы, в том числе сотрясение мозга. В избиении ребенка подозревают его мать.

Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, в отношении 31-летней горожанки возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.

По версии следствия, женщина нанесла ребенку травмы, так как тот сильно раздражал ее плачем.

Сейчас продолжается расследование.

Ранее в Челябинске вынесли приговор матери, которая швырнула семимесячную дочь в дверной косяк. Девочка умерла в реанимации. Женщину, у которой остался еще один ребенок, на 14 лет отправили в колонию.

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