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Происшествия3 декабря 2021 9:59

В Челябинске мать, убившую младенца, приговорили к 14 годам заключения

Пьяная женщина швырнула семимесячную дочь в дверной косяк
Елена КОЛЧИНА
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Приговор вынес Челябинский областной суд

Приговор вынес Челябинский областной суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске вынесли приговор 23-летней женщине, убившей собственного ребенка. Жительницу Башкортостана признали виновной в убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

— Челябинский областной суд назначил виновной наказание виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, молодая мать в декабре 2020 года приехала с младенцем в гости к подруге в Магнитогорск. Женщина напилась допьяна и бросила семимесячную девочку так, чтобы та ударилась о дверной косяк. Малышка получила закрытую травму головы и позже умерла в реанимации Центра охраны материнства и детства.

Суд назначил матери немного меньший срок по сравнению с тем, что запрашивало гособвинение: прокурор требовал отправить женщину в колонию на 15 лет.

У осужденной осталась еще одна дочь, родившаяся в 2019 году. Ранее женщину привлекали к к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

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