За отдых и туризм в Челябинской области можно будет получить кэшбэк до 20 тысяч рублей

Кэшбэк за путешествие и отдых на Южном Урале можно получить с 18 января по 12 апреля 2022 года.

Глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала возобновление популярной кешбэк-программы за путешествия по России. Условия останутся прежними: при оплате поездки по стране картой МИР туристу вернутся 20% затраченных средств. Об этом сообщили в Агентстве международного сотрудничества Челябинской области.

Продажи туров с кешбэком стартуют 18 января и продлятся до 12 апреля. Отправиться в путешествие можно будет до 30 апреля включительно, а если речь идет о круизе, — то до 1 июня. При этом желающим воспользоваться программой Ростуризма доступны любые регионы страны.

Условия программы не изменились: нужно выбрать тур или гостиницу на сайте мирпутешествий.рф, оплатить картой МИР. На нее в течение пяти дней вернется до 20% от потраченных денег, однако максимальная сумма кешбэка – 20 тысяч рублей. В программе участвуют поездки от двух ночей.

Программа туристического кешбэка за путешествие по России показала свою результативность и для Челябинской области: за четыре предыдущих этапа в ней приняли участие санатории «Увильды», «Урал», «Карагайский бор», «Жемчужина Урала», «Кисегач», семейный курорт «Утес», туроператоры «Спутник», «Уральские сказы», «Вершина-тур», горнолыжные комплексы «Солнечная долина», «Райдер» и многие другие представители туриндустрии региона.

– Старт нового этапа позволит нам удлинить «крылья сезона» и загрузить туробъекты ранней весной, – отмечает заместитель директора по развитию туризма АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ирина Чиркова. – И если зимой в Челябинской области огромный выбор активных форм отдыха – походы, зимние сплавы, катание на горных лыжах и сноуборде, то весна – это прекрасное время для оздоровления. Санатории Южного Урала предлагают как лечебные программы, например, восстановление после перенесенного коронавируса, химиотерапии, инсультов и инфарктов, так и велнесс-программы для похудения, детоксикации, повышения жизненного тонуса.

Программа туристического кешбэка была запущена в 2020 году и оказалась самой эффективной мерой поддержки в отрасли. С начала 2021 года кешбэком воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 млрд рублей.

Известно, что в следующем году будет и осенний этап программы, его старт запланирован на октябрь, однако точные даты пока не сообщаются.

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