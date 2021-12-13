Получивший звание «Ученик года» южноуралец претендует на золотую медаль по учебе

Кирилл Вагапов получил звание «Ученик года». Фото: правительство Челябинской области

В Челябинской области одиннадцатиклассник из школы №3 Троицка Кирилл Вагапов претендует на золотую медаль за хорошую учебу. Эту возможность он получил не только за победу на всероссийском конкурсе «Ученик года», но и за успехи, которые делал ранее.

— Чем бы Кирилл не занялся – успешен везде. В учебе он будущий золотой медалист, а в спорте является победителем региональной олимпиады по физической культуре. — рассказывает директор школы Гюльнара Бардина. — Он очень активный и коммуникабельный, и выступает в нашем местном театре.

В конкурсе «Ученик года» ежегодно участвуют учащиеся 9-11 классов из общеобразовательных школ в разных регионах России. Организаторы — федеральное Министерство просвещения и Российский союз молодежи — подчеркивают, что их цель — выявить наиболее творческих, общественно активных, заинтересованных спортом и научной деятельностью учеников.

Перед тем, как попасть на всероссийский конкурс, Кирилл Вагапов победил на муниципальном и региональном этапах «Ученика года», набрав везде максимальное количество баллов.

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