В Челябинской области более 900 педагогов отстранили от работы за отсутствие прививки

Треть отстраненных педагогов прошли только первый этап вакцинации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В настоящий момент в Челябинской области отстранены от работы менее 0,9% педагогов. Это немногим более 900 человек от общего количества - 104,8 тысяч сотрудников школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Такие данные приводит региональный Минобр в понедельник, 13 декабря.

— Треть от числа отстраненных успели поставить только первый компонент прививки и будут не работать ровно до того момента, когда поставят второй компонент. Остальная часть - это те, кто занимает принципиальную позицию и сознательно идет на отказ от вакцинации, — уточнили в министерстве образования Челябинской области.

В ведомстве также добавили, что в каждом отдельном случае проблема отсутствия педагога будет решаться индивидуально: кадровыми заменами либо перераспределением нагрузки среди работающих. Не сделавшие прививку сотрудники будут отстранены от работы без сохранения зарплаты до тех пор, пока не пройдут вакцинацию.

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