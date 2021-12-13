В Магнитогорске окончены поиски 17-летней девушки, пропавшей ночью с маленьким ребенком

Фото: poisk74mgn / vk.com

В Магнитогорске завершились поиски 17-летней девушки, которая пропала ночью вместе с маленькой девочкой. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС», ребенок и подросток вышли на связь, и сейчас с ними все порядке.

Объявленную в розыск девушку звали Ульяной. В ориентировке сообщалось, что в ночь на 13 декабря она ушла с ребенком из дома по улице Приозерной.

— Девушка одета в серый длинный пуховик. Ребенок был в сине-розовом комбинезоне, — говорилось в ориентировке.

На прошлой неделе в одном из магазинов Челябинска нашли мальчика, которому на вид было шесть лет. Он не разговаривал со взрослыми, поэтому полиция и волонтеры начали искать его родных. Позже родители мальчика вышли на связь.

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