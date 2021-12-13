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Общество13 декабря 2021 17:22

В Копейске из-за коронавируса отменили новогодний салют на главной площади

Заготовленные в бюджете средства будут направлены на другие нужды
Ян Стоев
Ян Стоев
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Жители Копейска в этом году останутся без праздничного салюта.

Жители Копейска в этом году останутся без праздничного салюта.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Копейске из-за сложной эпидемиологической ситуации отменили новогодний салют, который традиционно проводится на площади Трудовой Славы. Соответствующее решение на аппаратном совещании в понедельник, 13 декабря, принял глава городского округа Андрей Фалейчик.

— В связи с эпидобстановкой главой принято решение новогодний салют не проводить, денежные средства направить на приобретение дополнительного спортивного инвентаря в детский приют и детский дом, — сообщили в пресс-службе администрации Копейского городского округа.

Несмотря на отмену салюта, город продолжает готовиться к встрече Нового года. В настоящий момент сооружен световой фонтан и установлена праздничная елка. Кроме того, 25 декабря состоится открытие ледовых городков на площади Трудовой Славы и в поселках.

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