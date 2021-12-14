В Челябинской области экс-министра отказались выпускать из колонии строгого режима

Олега Бехтерева отправили в заключение за взятку и растрату

Бывшему главе регионального министерства социальных отношений Олегу Бехтереву отказали в замене лишения свободы принудительными работами. Такое решение принял Металлургический районный суд Челябинска. Экс-чиновник сейчас отбывает наказание за коррупционные преступления.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, адвокат Олега Бехтерева просил смягчить наказание своему подзащитному. Из 7 лет в колонии строгого режима, к которым приговорили коррупционера, остались неотбытыми 3 года наказания.

В суде прокурор настаивал на том, что смягчать приговор нельзя: в заключении Олег Бехтерев нарушал порядок содержания под стражей. Кроме того, из почти 40 млн рублей, которые он обязан выплатить государству, в казну поступили лишь 284 тыс. рублей.

Суд в результате согласился с доводами прокурора и не стал заменять наказание. Бывший министр останется в колонии.

Напомним, Олега Бехтерева признали виновным в растрате бюджетных средств в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере. Экс-министр похитил из бюджета более 29 млн рублей. Эти деньги выделили на покупку средств реабилитации для инвалидов. Деньги выводили при помощи заключения госконтрактов с единственным поставщиком по завышенным ценам. В качестве взятки от поставщика - предпринимателя Ирины Кем - Олег Бехтерев получил 3,6 млн рублей.

Экс-министра приговорили к 7 годам в колонии строгого режима. Его также обязали выплатить 10 млн рублей штрафа и вернуть государству похищенные 29 млн рублей.

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