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Происшествия14 декабря 2021 5:44

Челябинцу, ударившему по голове четырехлетнего мальчика, назначили исправительные работы

Инцидент произошел в мае этого года
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ленинский районный суд вынес приговор 60-летнему челябинцу, который ударил по голове чужого ребенка. Инцидент произошел в мае — тогда мужчина подошел к четырехлетнему мальчику, когда тот стоял со своей матерью на улице, и напал на него.

— Мужчине назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов заработной платы, — сообщили в Ленинском районном суде.

Напомним, инцидент произошел 18 мая, на остановке в Ленинском районе. По словам очевидцев, мужчина пытался убежать, но его задержали прохожие и вызвали полицию.

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